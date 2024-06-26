Готується звільнення голови "Укргазвидобування" Толмачева — джерела

Олег Толмачев

У середу, 26 червня, Наглядова рада "Нафтогазу" може звільнити голову "Укргазвидобування" Олега Толмачева.

Про це повідомили джерела ЕП.

25 червня він написав заяву про звільнення, яку погодило правління компанії.

Сьогодні рішення має затвердити Наглядова рада "Нафтогаза" та призначити замість нього т.в.о.

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Попередньо, новим тимчасовим керівником має стати головний інженер "Укргазвидобування" Сергій Лагно.

Толмачева було призначено т.в.о. генерального директора АТ "Укргазвидобування" у січні 2023 року.

До цього Олег Толмачев очолював дивізіон "Нафтогаз Розвідка та Видобування" групи "Нафтогаз".

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Толмачев має понад 20 років досвіду у видобуванні вуглеводнів у Північній Америці.

Він обіймав керівні посади у таких газодобувних компаніях у США, як BP America, Chesapeake Energy, EnCana Oil & Gas USA, Eclipse Resources і Montage Resources. Зокрема, очолював високотехнологічні проекти з розробки великих родовищ у Північній Америці з покладами газу та газоконденсату.

Економічна правда





