Конгресс Аргентины поддержал смелые экономические реформы президента Милея

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Дружественные к бизнесу реформы были приняты в аргентинском конгрессе и вместе с этим законодатели восстановили ранее отмененный налог на прибыль.

Об этом сообщает Bloomberg.

Конгресс Аргентины одобрил фирменные реформы президента Хавьера Милеи, направленные на поддержку бизнеса.

Либертарианская партия Милея имеет менее 15% мест в нижней палате, что делает законодательную поддержку его слабым местом.

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Отмечается, что это событие знаменует переломный момент для Милея, руководить вместе с враждебным политическим классом, против которого он продолжает выступать.

Палата депутатов приняла масштабный законопроект окончательным голосованием 147 за и 107 против. Однако самая большая победа состоялась через несколько минут, когда законодатели также одобрили возвращение налога на прибыль.

В сообщении говорится, что дополнительные налоговые поступления дадут правительству возможность достичь своих фискальных целей и помогут обуздать 276% годовой инфляции.

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Принятие его пакета реформ, хотя и значительно смягченного, после шести месяцев напряженных переговоров посылает благоприятное для бизнеса сообщение инвесторам о том, что он имеет политическую поддержку, чтобы вернуть экономику Аргентины в норму.

Реформа снижает минимальный уровень налогооблагаемого дохода, который предыдущее правительство подняло накануне президентских выборов прошлого года, чтобы освободить от налогообложения почти всех работников.

Также предусматриваются налоговые льготы и устанавливаются правила для иностранных инвестиций в такие ключевые сектора, как добыча полезных ископаемых.

Кроме этого широко дерегулируется нефтегазовый сектор, который исторически сталкивался с жесткими экспортными квотами.

Напомним:

В мае в Аргентине отчитались о профиците бюджета в размере 2,57 миллиарда долларов, что является крупнейшим при правлении президента-либертарианца Хавьера Милея.

Аргентина может помочь Украине запчастями в восстановлении энергетической и гражданской инфраструктуры, пострадавших от российских ракетных атак.