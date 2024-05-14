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Аргентина може допомогти Україні запчастинами в енергетиці - Свириденко

Вівторок, 14 травня 2024, 12:20 - Економічна правда

Аргентина може допомогти Україні запчастинами у відновленні енергетичної та цивільної інфраструктури, які постраждали від російських ракетних атак.

Про це сказала  міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з міністром закордонних справ, міжнародної торгівлі та віросповідань Аргентини Діаною Мондіно.

"Ми порушили питання про систематичні обстріли росією нашої енергетичної інфраструктури та можливостей для допомоги у її відновлені з боку Аргентини. Наші системи частково схожі, тому Аргентина може допомогти Україні деякими запчастинами", - розповіла Юлія Свириденко.

За її словами, з аргентинським міністром вони обговорили можливості поглиблення співпраці у сфері оборони. Йдеться про створення спільних оборонних підприємств, закупівлю артилерійських боєприпасів і пороху та про інвестиції в аргентинські компанії, які виробляють зброю. 

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Як зазначила Юлія Свириденко, українська сторона запросили аргентинські компанії долучитися до інвестиційних проектів в Україні у сфері сільського господарства. Зокрема, щодо  обладнання для тимчасового зберігання зерна в силосних мішках. 

Вона також сподівається, що збільшиться торгівля сільськогосподарськими товарами, включаючи експорт українських азотних добрив до Аргентини. 

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Аргентина Україна енергетика
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