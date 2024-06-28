АРМА получило в управление завод родственников Медведчука и Козака стоимостью $5 миллионов

Государственное бюро расследований передало в управление Национальному агентству по выявлению активов (АРМА) предприятие ближайших родственников подозреваемых в государственной измене экс-народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака стоимостью 5 млн долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В управление государства перейдет завод по производству кирпича во Львовской области, конечными владельцами которого являются родные братья Медведчука и Козака.

Как говорится в сообщении, предприятие годами уклонялось от уплаты налогов, зато прибыли шли на финансирование вооруженной агрессии России против Украины.

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Недавно ГБР во взаимодействии с СБУ сообщило о подозрениях фигурантам расследования.

В государственную собственность также перейдет другое имущество предприятия: четыре внедорожника, два экскаватора, трактор, автопогрузчики, земельные участки общей площадью более 10 га, нежилые помещения площадью более 31 тыс. квадратных метров.

Напомним:

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АРМА продаст более 150 картин Медведчука, которые не имеют исторической и культурной ценности.

Экономическая правда