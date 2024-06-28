Из-за обстрелов есть новые обесточивания в четырех областях

Из-за новых обстрелов произошло обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Николаевской областях. В то же время энергетики смогли заживить 19,5 тысяч абонентов, которые обесточивались из-за боевых действий и технологических нарушений.

Об этом сообщили в Минэнерго.

За прошедшие сутки для покрытия потребностей потребителей Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из энергосистем Польши, Румынии и Словакии. Также аварийная помощь привлекалась сегодня в ночные часы.

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 31 390 МВт*ч. Экспорт не предполагается.

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Также в Киеве из-за технологических нарушений обесточивались жилые дома и учреждения в центральном районе. Их всех заживили.

В южном регионе на высоковольтной подстанции отключалось оборудование. Поэтому обесточивались потребители в Одесской и Николаевской областях. Также снижал мощность объект "зеленой" генерации. Причина – технологическое нарушение, которое произошло в результате возгорания травы возле оборудования. В течение часа все потребители были заживлены.

Из-за непогоды в Закарпатской области также обесточены 9 824 абонента в 17 населенных пунктах.

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Напомним:

В пятницу 28 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00.