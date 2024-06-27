Менеджеров мебельной фирмы подозревают в поставках продукции в РФ на миллионы евро

Правоохранители сообщили 6-м топ-менеджерам харьковской фирмы о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, руководители и владельцы одного из ведущих украинских мебельных предприятий в Харькове, использовав подконтрольные компании в Турции и Польше, передали оборудование для производства продукции возглавляемому ими российскому предприятию.

Как говорится в сообщении, в 2022-2023 гг они организовали десятки крупных поставок собственной продукции на территорию государства-агрессора.

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За период полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины суммы контрактов, заключенных ими на поставку продукции через фирмы-прокладки в государство-агрессор составляют миллионы евро.

"Перевезенная в РФ продукция при содействии подозреваемых реализовывалась российским государственным предприятиям - АО "Росагролизинг", ПАО "Ростелеком", ПАО "Сбербанк", ПАО "МТС", ПАО "Московский Кредитный банк", АО "Тинькофф", АО "К-Технологии", в отношении которых введены санкции. При этом выручка с продажи составляла десятки миллионов российских рублей", - рассказали в Офисе Генпрокурора.

Также установлено, что сумма отчислений в федеральную налоговую службу РФ возглавляемого подозреваемыми российского предприятия за 2022-2023 годы достигла 140 миллионов российских рублей.

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В пресс-службе добавили, что по местам нахождения производственных мощностей и проживания подозреваемых проведены обыски. Изъяты документы, компьютерная техника, телефоны.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним:

Суд признал виновным и заочно приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего народного депутата Украины Дмитрия Святаша за призывы к изменению границ территории Украины, легализацию имущества и мошенничество на 2,2 млрд грн.

Экономическая правда