Все разделы
Укр / Рус

Менеджеров мебельной фирмы подозревают в поставках продукции в РФ на миллионы евро

Четверг, 27 июня 2024, 19:05 - Виктор Волокита

Правоохранители сообщили 6-м топ-менеджерам харьковской фирмы о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора. 

По данным следствия, руководители и владельцы одного из ведущих украинских мебельных предприятий в Харькове, использовав подконтрольные компании в Турции и Польше, передали оборудование для производства продукции возглавляемому ими российскому предприятию. 

Как говорится в сообщении, в 2022-2023 гг они организовали десятки крупных поставок собственной продукции на территорию государства-агрессора.

Реклама:

За период полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины суммы контрактов, заключенных ими на поставку продукции через фирмы-прокладки в государство-агрессор составляют миллионы евро.

"Перевезенная в РФ продукция при содействии подозреваемых реализовывалась российским государственным предприятиям - АО "Росагролизинг", ПАО "Ростелеком", ПАО "Сбербанк", ПАО "МТС", ПАО "Московский Кредитный банк", АО "Тинькофф", АО "К-Технологии", в отношении которых введены санкции. При этом выручка с продажи составляла десятки миллионов российских рублей", - рассказали в Офисе Генпрокурора. 

Также установлено, что сумма отчислений в федеральную налоговую службу РФ возглавляемого подозреваемыми российского предприятия за 2022-2023 годы достигла 140 миллионов российских рублей.

Реклама:

В пресс-службе добавили, что по местам нахождения производственных мощностей и проживания подозреваемых проведены обыски. Изъяты документы, компьютерная техника, телефоны.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним: 

Суд признал виновным и заочно приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего народного депутата Украины Дмитрия Святаша за призывы к изменению границ территории Украины, легализацию имущества и мошенничество на 2,2 млрд грн.

Экономическая правда

прокуратура Россия война
Реклама:
Материалы по теме
Гладковского после выезда из Украины будут судить заочно 25 июня 2024, 18:05
Днепровских коммунальщиков и предпринимателей подозревают в растрате 6 миллионов на парковке  24 июня 2024, 18:35
Boeing должен понести уголовную ответственность - американские прокуроры 24 июня 2024, 14:34
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте