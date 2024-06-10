Суд призначив 12 років тюрми екснардепу-"регіоналу"

Фото: facebook/Дмитро Святаш

Суд визнав винним і заочно засудив до 12 років позбавлення волі колишнього народного депутата України Дмитра Святаша за заклики до зміни меж території України, легалізацію майна і шахрайство на 2,2 млрд грн.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Суд також призначив конфіскацію майна екснардепа.

У повідомленні не зазначено імені екснардепа, але йдеться про Святаша.

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За інформацією прокуратури, колишній депутат протягом 2022 року розміщував на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" дописи з наративами про відсутність збройної агресії проти України, законність окупації території, а також заклики до жителів тимчасово окупованих території співпрацювати з ворогом.

"Протягом 2008-2014 років колишній нардеп, будучи бенефіціаром групи підприємств, організував неповернення понад $50 млн раніше отриманого кредиту", - зазначають у Офісі Генпрокурора.

У повідомленні уточнюється, що як забезпечення можливості повернення кредитних коштів фігурант передав у заставу банку близько 200 об'єктів нерухомості та корпоративні права.

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"Після настання терміну повернення коштів використав завідомо підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому суб'єкти підприємництва, звільнивши у такий спосіб це майно з-під обтяжень", - інформують в Офісі генпрокурора.

Унаслідок таких дій компанії, яка викупила борги банку, було завдано збитків на суму 2,2 млрд грн.

Економічна правда