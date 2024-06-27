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2,5 млрд на безопасность в украинских школах: уже распределили средства на 50 проектов

Четверг, 27 июня 2024, 17:54 - Виктор Волокита

В этом году правительство предусмотрело 2,5 млрд грн на обустройство безопасных условий в школах. 

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания с главами ОГА по завершению учебного года и подготовке к следующему. 

"Уже распределены средства на 50 проектов. В целом укрытиями обеспечено 10,5 тысяч школ. В более 5 тысячах есть условия для организации обучения в убежищах", - рассказал Шмыгаль.

Шмыгаль также отметил, что сейчас у учебных заведений есть более 12 тысяч генераторов. 

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"На конец учебного года примерно 50% школ могли обеспечить образовательный процесс благодаря альтернативным источникам питания", - добавил премьер-министр. 

Напомним:

Правительство выделяет 1 млрд грн на закупку школьных автобусов. 

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Экономическая правда

Шмыгаль правительство Кабмин образование
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