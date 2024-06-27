Верховный Суд признал незаконным увольнение Пацкана с должности главы Счетной палаты

Верховный Суд Украины принял решение об отмене постановления Верховной Рады о недоверии Валерию Пацкану и увольнении его с должности председателя Счетной палаты.

Об этом Валерий Пацкан сообщил в Фейсбуке и обнародовал копию решения суда.

"В частности, Верховный Суд признал противоправным и отменил постановление Верховной Рады Украины от 10 апреля 2023 г. "О выражении недоверия Пацкану В.В.", - написал Пацкан.

Он напомнил, что ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда признала его невиновным и закрыла дело в связи с отсутствием в действиях состава уголовного преступления.

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Напомним:

Верховная Рада на заседании 10 апреля 2023 года уволила с должности председателя Счетной палаты Валерия Пацкана.

9 октября 2023 года ВАКС признал Пацкана виновным в злоупотреблении служебным положением при получении незаконной компенсации за жилье, приговорил к двум годам ограничения свободы, освободив одновременно от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности. Приговор ВАКС был обжалован в Апелляционной палате суда, и 25 апреля та закрыла уголовное производство в связи с отсутствием в действиях Пацкана состава преступления.

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В начале этого года Верховная Рада назначила председателем Счетной палаты подругу детства президента Владимира Зеленского и сестру спонсора "Слуги народа" Ольгу Пищанскую.

Экономическая правда