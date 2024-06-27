Как китайские товары "легально" избегают американских пошлин

Ожидается, что в этом году под исключение налогообложения США попадут более 1,4 млрд посылок на сумму 66 млрд долл, по сравнению с 500 млн в 2019 году.

Об этом сообщает The Economist.

В последнее время на пункте пропуска Отай Меса, разделяющем Калифорнию и город Тихуана, выстраиваются очереди из грузовиков, стремящихся попасть в Мексику с грузами, которые станут мелкими посылками, за которые не будут уплачены пошлины.

Грузовики не едут далеко - они разгружают свои транспортные контейнеры на новопостроенных складах всего в 15 км к югу от границы. Затем товары разделяют на тысячи мелких пакетов и везут обратно в Америку.

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Такой подход позволяет некоторым продавцам использовать лазейку в американских торговых правилах, известную как освобождение "de minimis", что означает "слишком малы, чтобы относиться к ним серьезно", и позволяет посылки стоимостью менее 800 долл ввозить в Америку без уплаты пошлины.

Ожидается, что в этом году под это исключение попадет более 1,4 млрд посылок стоимостью не менее 66 млрд долларов, по сравнению с 500 млн в 2019 году.

Это правило разоблачает недостатки тарифной стратегии США: обычные розничные торговцы, которые импортируют товары из Китая, должны платить пошлины, тогда как их оффшорные конкуренты их обходят.

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Сообщается, что некоторые законодатели теперь хотят закрыть эту лазейку, что ударит по бедным американцам.

В 2016 году законодатели подняли порог для посылок с $200 до $800, чтобы сэкономить на правоприменении. В 2018-19 годах они повысили тарифы на китайские товары, увеличив стимулы для поиска обходных путей.

Сообщается, что конгресс работает над законопроектом, чтобы закрыть лазейку, изъяв тарифицированные товары из права "de minimis". Другой законопроект предусматривает, что Америка просто уравняет минимальные пороги своих торговых партнеров (в Китае составляет 7 долл).

В сообщении добавляют, что любой шаг по решению, вероятно, состоится после президентских выборов в ноябре.

Напомним:

Президент Соединенных Штатов Джо Байден повышает тарифные ставки на импорт китайских товаров, среди которых полупроводники, аккумуляторы, солнечные батареи и электромобили.

Чтобы противостоять китайским сервисам Temu и Shein, американский Amazon планирует создать свой сервис доставки товаров из Китая.