Борьба за рынок: Amazon хочет запустить сервис доставки дешевых товаров из Китая

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Чтобы противостоять китайским сервисам Temu и Shein, американский Amazon планирует создать свой сервис доставки товаров из Китая.

Об этом сообщает The Wall Street Jornal.

Amazon планирует запустить сервис, ориентированный на доставку дешевой модной одежды, товаров для дома и других товаров непосредственно со складов в Китае.

Сообщается, что такой план возник, поскольку сталкивается с большей конкуренцией со стороны недорогих платформ электронной коммерции Temu и Shein.

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На закрытой встрече с китайскими торговцами компания Amazon представила план дебюта нового сервиса на своей платформе для продажи небрендированной модной одежды и товаров для дома из Китая.

Amazon заявил, что будет отправлять товары непосредственно из Китая потребителям в США в течение 9 - 11 дней. До сих пор товары, которые китайцы продавали американским клиентам Amazon, обычно проходили через склады в США.

В сообщении говорится, что быстрая доставка и легкий возврат товаров является основой стратегии Amazon, в то время, как Temu и Shein привлекают покупателей низкими ценами.

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Две новые китайские платформы электронной коммерции, быстро расширились и стали угрожать Amazon. В четверг Temu был признан самым загружаемым бесплатным приложением Apple Store в США, а Shein занял седьмое место.

Напомним:

Президент Соединенных Штатов Джо Байден повышает тарифные ставки на импорт китайских товаров, среди которых полупроводники, аккумуляторы, солнечные батареи и электромобили.