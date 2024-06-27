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После мобилизации 27% работников "Киевгорсвета" нехватка кадров на предприятии составляет 14%

Четверг, 27 июня 2024, 15:41 - Виктор Волокита

Сейчас в КП "Киевгорсвет" нехватка кадров достигает почти 14%. 

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия. 

Согласно сообщению, с начала полномасштабного вторжения в ряды Вооруженных сил Украины вступили 27% работников.

Сейчас предприятие ищет специалистов на должности, среди которых электромонтеры, инженеры, специалист информационных технологий, машинист автовышки и автоподъемника. 

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Напомним:

КП "Киевский метрополитен" недавно объявило набор в техническую школу предприятия на курсы машинистов и машинисток электропоезда. 

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КП "Киевский метрополитен" из-за острого дефицита специалистов рабочих профессий, возникшего в связи с миграцией и мобилизацией, вынуждено увеличивать интервалы между поездами в пиковые часы.

Экономическая правда

Киев работа
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