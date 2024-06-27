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"Укрпочта" выпустила марки о налогах и армии

Четверг, 27 июня 2024, 14:20 - Виктор Волокита
 

"Укрпочта" присоединяется к всеукраинской информационной кампании "Наши налоги - наша защита!" и вводит в обращение новый почтовый выпуск "Налоги. Армия. Победа".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Сейчас зарплата одного военного - это налоги 6-8 украинцев, которые работают", - говорится в сообщении. 

В пресс-службе также отметили, что новые марки необычной формы - круглые и квадратные. На них изображена монета НБУ номиналом 1 гривна, которая трансформируется в шар. А еще - номиналы сцепки образуют международную аббревиатуру UA. 

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В "Укрпочте" также добавили, что количество сцепок в листе - 3 (6 марок). Тираж - 210 000 экземпляров.

Напомним:

АО "Укрпочта" провело в системе Prozorro.Продажи 10 онлайн-аукционов, на которых продала 322 автомобиля.

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Экономическая правда

Укрпочта налоги армия война
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