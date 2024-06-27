Интернет-провайдеры Крыма второй день страдают от DDoS-атак ГУР - источники

Второй день продолжаются массированные DDoS-атаки на интернет-провайдеров Крыма.

По данным источников "Украинской правды", за ними стоят специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины.

О продолжающихся хакерских атаках сообщает 27 июня пропагандистское издание РФ "РИА Новости" со ссылкой на так называемый "Мининформ" оккупированной АРК.

"Провайдерами проводятся работы по отражению атак. Возможны перебои в предоставлении услуг интернета", - рассказала подконтрольная Кремлю заместитель министра внутренней политики, информации и связи РК Юлия Килик.

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Накануне крымские оккупационные власти сообщили о Ddos-атаках на нескольких интернет-провайдеров, также об аналогичных проблемах рассказали в Севастополе.

Сообщалось, что профили атак постоянно меняются, однако "принимаются все необходимые меры для их отражения.

По данным источников УП в ГУР, это - спецоперация украинской разведки.

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"После деоккупации Крыма, как и других украинских территорий, там будет быстрый и качественный интернет, а сейчас оккупантам пользоваться благами цивилизации совсем нет необходимости. Тем более это все используется в военных целях", - отметил собеседник УП.

Напомним:

Ранее, украинская ИТ-армия осуществила масштабную атаку на российскую банковскую систему, включая инфраструктуру национальной системы платежных карт (НСПК) - оператора карт "Мир".

Главное управление разведки сообщало, что его киберспециалисты в результате DDoS-атаки получили доступ к серверам Министерства обороны РФ и получили много данных о военном руководстве оккупантов, приказы, отчеты, распоряжения россиян.