ІТ-армія атакувала російську банківську систему, вивівши з ладу платіжну систему "Мир"

Українська ІТ-армія здійснила масштабну атаку на російську банківську систему, включно з інфраструктурою національної системи платіжних карток (НСПК) – оператора карток "Мир".

Про це повідомляє пресслужба ІТ ARMY of Ukraine.

Внаслідок DDoS атаки ВТБ, Сбербанк, Тінькофф, Альфа-Банк, Білайн, МТС, Ростелеком, Газпромбанк, Мегафон, СБП, НСПК, ЄИРЦ, та безліч менших сервісів наразі не функціонують.

"Коли ми вчора обіцяли покласти усю банківську систему ворога, то були не пусті слова. Бо сьогодні ще більше банків відключено разом з їхніми імпортозамінною системою карткових платежів "Мир" а відповідно і всі карткові розрахунки", – йдеться в повідомленні.

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Атаку також підтвердили й в НСПК, зазначивши, що її вплив на роботу сервісів незначний і є короткочасним, передає російський "Інтерфакс".

У ІТ-армії додали, що це, можливо, наймасштабніша DDoS атака в історії.

Нагадаємо:

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Українська ІТ-армія здійснила масштабну атаку на російські урядові та місцеві вебсайти, включно з системою оплати проїзду "Тройка". Ця атака призвела до перебоїв у роботі московського та казанського метрополітену.