В переводчике Google появятся 110 новых языков, включая крымскотатарский

Google готовит самое большое расширение своего переводчика: появится 110 новых языков, включая крымскотатарский.

Об этом сообщает пресс-служба Google.

"Благодаря нашей большой языковой модели PaLM 2 мы начинаем добавлять 110 новых языков в Google Переводчик, что является самым большим расширением за всю историю", - говорится в сообщении.

Вот некоторые из новых языков, которые будут поддерживаться в Google Переводчике:

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Афар - это тональный язык, на котором говорят в Джибути, Эритрее и Эфиопии.

Кантонский язык - он уже давно является одним из самых запрашиваемых языков для Google Переводчика.

Крымскотатарский язык - тюркский язык, родной язык крымских татар. Сегодня крымскотатарский относится к языкам, нуждающимся в дополнительной защите по классификации UNESCO.

Менский - это кельтский язык острова Мэн.

Нко - это стандартизированная форма западноафриканских языков мандинка, которая объединяет много диалектов в один общий язык.

Панджаби (Шахмукхи) - это разновидность панджаби, написанная персидско-арабским письмом (шахмукхи), и является самым распространенным языком в Пакистане.

Тамазигский язык (амазигский) - это берберский язык, на котором говорят в Северной Африке.

Ток-писин - это креольский язык на основе английского и язык межнационального общения Папуа-Новой Гвинеи.

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Экономическая правда.