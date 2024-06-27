В переводчике Google появятся 110 новых языков, включая крымскотатарский
Четверг, 27 июня 2024, 13:57 -
Google готовит самое большое расширение своего переводчика: появится 110 новых языков, включая крымскотатарский.
Об этом сообщает пресс-служба Google.
"Благодаря нашей большой языковой модели PaLM 2 мы начинаем добавлять 110 новых языков в Google Переводчик, что является самым большим расширением за всю историю", - говорится в сообщении.
Вот некоторые из новых языков, которые будут поддерживаться в Google Переводчике:
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- Афар - это тональный язык, на котором говорят в Джибути, Эритрее и Эфиопии.
- Кантонский язык - он уже давно является одним из самых запрашиваемых языков для Google Переводчика.
- Крымскотатарский язык - тюркский язык, родной язык крымских татар. Сегодня крымскотатарский относится к языкам, нуждающимся в дополнительной защите по классификации UNESCO.
- Менский - это кельтский язык острова Мэн.
- Нко - это стандартизированная форма западноафриканских языков мандинка, которая объединяет много диалектов в один общий язык.
- Панджаби (Шахмукхи) - это разновидность панджаби, написанная персидско-арабским письмом (шахмукхи), и является самым распространенным языком в Пакистане.
- Тамазигский язык (амазигский) - это берберский язык, на котором говорят в Северной Африке.
- Ток-писин - это креольский язык на основе английского и язык межнационального общения Папуа-Новой Гвинеи.
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Экономическая правда.
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