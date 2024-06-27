Аптечные продажи в Украине выросли на 14%: наибольшая динамика у лечебной косметики

Аптечные продажи в Украине в январе-мае 2024 года выросли в денежном выражении на 13,87% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 80,159 млрд грн, в натуральном сократились на 4,2% - до 491,363 млн упаковок.

Об этом сообщили в компании "Бизнес Кредит", передает "Интерфакс-Украина".

Согласно данным исследования "Бизнес Кредит", средневзвешенная цена товаров аптечной корзины за этот период составила 163,14 грн - на 18,86% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В то же время аптечные продажи лекарственных средств в январе-мае 2024 года составили 62,827 млрд грн, что на 13,72% больше, чем за аналогичный период 2023 года, однако в натуральном выражении аптечные продажи лекарств сократились на 4,45% - до 345,722 млн упаковок.

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Средневзвешенная розничная цена лекарственных средств в январе-мае 2024 года составила 181,73 грн за единицу товара, что на 19% больше, чем годом ранее.

Кроме того, по данным "Бизнес Кредита", в денежном выражении наибольшую динамику в январе-мае 2024 года продемонстрировали аптечные продажи лечебной косметики, которые выросли на 20,72% - до почти 2,035 млрд грн, в натуральном выражении аптечные продажи в этом сегменте выросли на 10,87%, до 11,483 млн упаковок.

Средневзвешенная цена в этом сегменте по итогам пяти месяцев составила 177,2 грн, что на 8,88% выше, чем годом ранее.

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Кроме того, среди лидеров динамики аптечных продаж БАДы (пищевые добавки, состоящие из отдельных активных соединений биологических веществ или их комплекса - ред), которые в денежном выражении выросли на 20%, до 8,514 млрд грн, но в натуральном фактически остались на прошлогоднем уровне - 43,208 млн упаковок (рост 0,97%).

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Экономическая правда