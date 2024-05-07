Ліки біля дому. Як у віддалених селах працюють мобільні аптеки

"Люди чекають на цю аптеку з нетерпінням": робота першої мобільної аптеки на Харківщині

Приблизно 90% амбулаторій Дергачівської громади, що розташована на Харківщині біля кордону з Росією, зруйновані або постраждали від ворожих обстрілів. Разом з амбулаторіями постраждали й аптеки.

Тож зараз мешканці багатьох сіл громади не мають доступу до аптек і мають їхати в сусідні населені пункти. Найбільшою проблемою це стало для старших людей із хронічними захворюваннями, котрим фізично складно здолати довгий шлях, аби купити потрібні ліки.

Та тепер у громаді працює мобільний аптечний пункт – пересувна аптека, яка курсує за визначеним графіком. Її запустила мережа аптек "9-1-1".

Фото: "Аптека 9-1-1", Харківська ОВА

Це транспортний засіб, обладнаний усім необхідним для торгівлі ліками: касовим апаратом, холодильником для зберігання препаратів, пристроями контролю за температурою і вологістю повітря. Це дозволяє зберігати всі лікарські засоби з дотриманням ліцензійних умов.

Фото: "Аптека 9-1-1", Харківська ОВА

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що на сьогодні в Україні працюють вже сім мобільних аптек: окрім Харківщини, вони курсують віддаленими громадами в Миколаївській, Черкаській та Чернігівській областях.

"Основна мета – щоб люди у віддалених селах і на прифронтових територіях мали доступ до ліків, могли придбати їх зручно і біля дому. Дуже важливо, що у мобільних аптеках можна отримати і препарати за державною програмою «Доступні ліки» – безкоштовно або з частковою доплатою. Це дозволить пацієнтам зекономити свої кошти", – наголосив очільник МОЗ.

За словами міністра, мобільні аптеки – це насамперед про соціальну відповідальність бізнесу. Адже аптечні мережі за власний кошт переобладнують транспорт під мобільні аптеки, а це потребує вкладення коштів. Проте у віддалених селах на "аптеки на колесах" дуже чекають, тож такі послуги мають великий попит серед людей.

"Ми щиро вдячні відповідальному аптечному бізнесу, який розуміє необхідність розширення доступу українців до ліків і інвестує свої ресурси та час у те, щоб люди із найвіддаленіших куточків країни могли зручно купити потрібні ліки просто біля свого дому. Та закликаємо представників аптечних мереж доєднуватися до ініціативи, аби незабаром мобільні аптеки курсували в кожній області України", – підсумував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У Харківській області за перші 2,5 місяця роботи пілотна мобільна аптека здійснила виїзди в 131 населений пункт. За програмою "Доступні ліки" опрацювали 980 рецептів.

Коли планують черговий виїзд автомобіля, обов'язково зв'язуються з місцевим старостою та медиками, щоб з'ясувати ситуацію з обстрілами і не наражати працівників мобільної аптеки на зайві ризики.

"Сімейні лікарі та місцева влада сповіщають у своїх чатах, коли приїде мобільна аптека. Ми це відкрито не публікуємо з міркувань безпеки. Лікарі виписують електронні рецепти, і люди отримують ліки безпосередньо у своєму населеному пункті. Звісно, це дуже зручно і дуже потрібно", – розповідає Вікторія Колдуненко, перша заступниця міського голови Дергачів.

Фармацевти працюють під час виїздів у бронежилетах, адже обстріли Харківщини не припиняються.

Як формується графік і асортимент ліків у мобільній аптеці

Директорка Дергачівського центру первинної медико-санітарної допомоги Марія Хвисюк пояснює, що аптечна мережа у співпраці з департаментом охорони здоров’я області складають графік приїзду мобільних аптечних пунктів: дата, час і кількість годин перебування мобільної аптеки у селі. Асортимент ліків можуть коригувати спільно – залежно від того, у яких препаратах є найбільша потреба у кожному з населених пунктів.

"Коли я бачу графік на тиждень, комунікую із завідувачами амбулаторій, а також із місцевими старостатами, які вже допомагають розповсюджувати інформацію серед населення", – зазначає Марія Хвисюк.

Каже, що на мобільні аптеки є великий попит. По-перше, це зручно, адже аптека фактично зупиняється біля дому. А по-друге, можна купити або безкоштовно отримати від держави потрібні ліки за програмою "Доступні ліки" (за умови наявності електронного рецепта від сімейного лікаря).

"До появи мобільних аптек сімейні лікарі видавали ліки, які були в наявності, пацієнтам на прийомах або під час візитів додому, але у пересувних аптечних пунктах асортимент ліків більший. Тому люди чекають на цю аптеку з нетерпінням", – зауважує лікарка.

Як створювалася перша мобільна аптека в Україні

Аптечна мережа "9-1-1" першою відгукнулася на ініціативу МОЗ. Бо, кажуть, передусім усвідомлювали соціальну відповідальність.

"Для нас головне, щоб жителі всіх куточків країни мали максимально спрощений доступ до лікарських засобів. На Харківщині через окупацію і близькість до зони бойових дій багато населених пунктів залишилися без аптек. Чимало стаціонарних аптечних закладів закрилися або зруйновані", – розповідає директорка із маркетингу мережі "9-1-1" Юлія Клименюк.

Юлія пояснює, що спочатку мережа підготувала повний пакет юридичних документів згідно з ліцензійними умовами, які визначило МОЗ. Далі Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками внесла мобільний аптечний пункт до реєстру. Він закріплений за "Аптекою 9-1-1" у Дергачах Харківської області.

"Коли готували мобільну аптеку до першого рейсу, запросили інформацію щодо рецептів, виписаних на препарати за програмою «Доступні ліки», які не були опрацьовані в аптеках. Так ми дізналися, де є найбільший попит на цю послугу через те, що там немає аптек або вони не працюють", – додає представниця мережі "9-1-1".

Щодо асортименту – він такий, як і в стаціонарній аптеці. Головний акцент – на препаратах за програмою "Доступні ліки" для лікування серцево-судинних захворювань, хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів, розладів психіки та поведінки, епілепсії, хвороби Паркінсона тощо. Інсуліни і тест-смужки для хворих на діабет теж є в потрібній кількості.

Також в асортименті є засоби гігієни та дитячі товари: від молочних сумішей і каш до підгузків, пелюшок і косметики.

"Оскільки в аптечній автівці працює холодильник, усі лікарські засоби зберігаються з дотриманням ліцензійних умов за належного температурного режиму. Якщо нам замовляють якийсь товар, якого немає в асортименті мобільної аптеки, наприклад, ходунки або милиці, ми, звісно, теж привозимо", – резюмують у мережі "9-1-1".

Громади Херсонщини, Сумщини та Миколаївщини вже звернулися до компанії, щоб також запровадити мобільні аптечні пункти.

Другою областю, де запрацювали мобільні аптеки, стала Черкащина

Перший виїзд мобільного аптечного пункту в Черкаській області відбувся 8 лютого 2024 року. Тоді було затверджено 6 маршрутів, які охоплювали 36 сіл.

Зараз мобільних аптечних пунктів уже 2, маршрутів – 40, охоплюють вони 222 населені пункти.

Для створення пересувного мобільного пункту підприємство використало власний автотранспорт. Щодня "Фармація" формує маршрут, яким розвозитиме ліки: у деякі села їздять раз на два тижні, у деякі – раз на три.

"Працюємо без дотацій – із власної ініціативи. Великі витрати йдуть на пальне та ремонт автівок, адже впливає фактор бездоріжжя в селах. Їздимо великими бригадами, у нас по два фахівці на мобільну аптеку, щоб максимально швидко надати послугу", – розповідає Валентина Ніколенко, директорка Черкаського обласного комунального підприємства "Фармація", яке запустило мобільні аптечні пункти в області.

Користуються послугами пересувної аптеки здебільшого люди старшого віку.

"Вони з такою вдячністю ставляться, що на них звернули увагу, що до них приїхали і привезли ліки. Люди вже старенькі, важко пересуваються, але приходять на визначені години", – розповідає Валентина Ніколенко.

Як аптечній мережі запустити мобільну аптеку: інструкція

На початку серпня 2023 року Уряд ухвалив постанову, якою дозволив ліцензіатам із роздрібної торгівлі лікарськими засобами утворювати мобільні аптеки, які діятимуть виключно у сільській місцевості, де відсутні аптечні пункти, та на прифронтових територіях.

Які умови?

Маршрут руху й асортимент ліків визначає сама аптечна мережа. Заборонено продавати ліки з мобільних аптек у населених пунктах, де вже є стаціонарні аптеки.

Закупівлею транспорту та усім необхідним займається виключно ліцензіат.

Автомобіль повинен містити напис "мобільний аптечний пункт" та інформацію про приналежність до певного ліцензіата.

У ньому має бути достатньо площі для зберігання та реалізації ліків, касовий апарат, холодильне обладнання, контроль температури і вологості повітря. Також авто повинно бути обладнане місцем для санітарної обробки рук.

У мобільній аптеці має бути водій та не менше одного фармацевтичного працівника.

Ліцензіат зобов’язаний подати до Держлікслужби та органу місцевого самоврядування повідомлення про маршрут мобільної аптеки, вказавши пункт відправлення та пункт призначення, а також місця стоянки.

Перелік ліків, які реалізовують мобільні аптеки

У мобільних аптечних пунктах діють ті самі правила відпуску ліків, що і в стаціонарних аптеках. Усі рецептурні препарати відпускатимуться виключно за рецептом – як паперовим (для прифронтових областей), так і електронним.

Також аптеки відпускають лікарські засоби, які підлягають реімбурсації за програмою "Доступні ліки" . Заборонений продаж наркотичних засобів, психотропних речовин.

Контроль за діяльністю мобільних аптек здійснює Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Куди звертатись , аби розпочати діяльність

Усім охочим розпочати справу у Міністерстві охорони здоров’я радять звертатись за консультаціями до Держлікслужби, органів місцевої влади або до МОЗ України. Ліцензіат може запустити мобільний аптечний пункт, подавши відомості в Держлікслужбу й узгодивши маршрут з органами місцевої влади.

До слова, за інформацією МОЗ, у найближчі місяці планується запуск мобільних аптек у Київській і Житомирській областях.

Матеріал про роботу мобільних аптек підготовлено за сприяння проєкту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців" (SAFEMed) в межах підтримки комунікаційної кампанії з мобільних аптек.