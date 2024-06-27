"Укргаздобыча" за 5 месяцев уплатила в бюджет почти 10 миллиардов ренты
АО "Укргаздобыча", входящее в Группу Нафтогаз, уплатило в сводный бюджет страны 9,85 млрд грн рентных платежей по результатам своей деятельности в январе-мае 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что из этой суммы 5%, или 492,7 млн грн, поступит в бюджеты местного и областного уровней в регионах, на территории которых компания осуществляет добычу углеводородов.
В компании также отметили, что рентные средства распределяются между регионами следующим образом:
- Харьковская обл. - 253,8 млн грн
- Полтавская обл. - 197,3 млн грн
- Львовская обл. - 20,7 млн грн
- Днепропетровская обл. - 9,8 млн грн
- Другие - 11,1 млн грн
Напомним:
26 июня стало известно, что Наблюдательный совет "Нафтогаза" может уволить главу "Укргаздобычи" Олега Толмачева.
Экономическая правда