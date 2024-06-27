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"Укргаздобыча" за 5 месяцев уплатила в бюджет почти 10 миллиардов ренты

Четверг, 27 июня 2024, 11:59 - Виктор Волокита

АО "Укргаздобыча", входящее в Группу Нафтогаз, уплатило в сводный бюджет страны 9,85 млрд грн рентных платежей по результатам своей деятельности в январе-мае 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании. 

В сообщении говорится, что из этой суммы 5%, или 492,7 млн грн, поступит в бюджеты местного и областного уровней в регионах, на территории которых компания осуществляет добычу углеводородов.

В компании также отметили, что рентные средства распределяются между регионами следующим образом:

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- Харьковская обл. - 253,8 млн грн

- Полтавская обл. - 197,3 млн грн

- Львовская обл. - 20,7 млн грн

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- Днепропетровская обл. - 9,8 млн грн

- Другие - 11,1 млн грн

Напомним: 

26 июня стало известно, что Наблюдательный совет "Нафтогаза" может уволить главу "Укргаздобычи" Олега Толмачева.

Экономическая правда 

Укргаздобыча Нафтогаз бюджет
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