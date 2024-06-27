ЕС возобновит пошлины на украинские яйца и сахар - FT

ЕС намерен возобновить тарифы на импорт украинского сахара и яиц с пятницы, используя механизм "экстренного тормоза", призванный успокоить фермеров блока.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Газета напомнила, что на прошлой неделе были восстановлены тарифы в размере 89 евро за тонну украинского овса, которые будут действовать до июня 2025 года, а аналогичное решение по яйцам и сахару должно быть принято в пятницу, сообщили два человека, знакомых с этим вопросом.

ЕС согласился отменить все тарифы и квоты на импорт украинских продуктов питания в июне 2022 года, через четыре месяца после полномасштабного вторжения России, чтобы повысить доходы Киева и помочь поставкам достичь потребителей в развивающихся странах.

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Но уже через несколько месяцев фермеры Польши, Венгрии, Словакии и других соседних стран пожаловались, что избыток украинского импорта вытесняет их с рынка. Эти страны в одностороннем порядке наложили эмбарго на многие товары, разрешив их ввоз только для дальнейшего транзита, что является нарушением законодательства ЕС.

Страны-члены ЕС в начале этого года продлили режим свободной торговли для Украины до 2025 года, но ввели ограничения в ответ на протесты фермеров. Блок имеет право вводить тарифы на украинскую птицу, яйца, сахар, овес, кукурузу, мед и крупы (ядра зерновых), если их количество превысит средний показатель импорта в 2022 и 2023 годах.

Овес достиг этого уровня: с 1 января было импортировано более 6440 тонн.

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Яйца и сахар также достигли этого уровня, по словам людей, знакомых с ситуацией. По их словам, тарифы будут объявлены в пятницу и составят 419 евро за тонну белого сахара и 339 евро за тонну сахара-сырца. Яйца будут стоить дополнительно 30 центов за килограмм.

Напомним:

Европейский Союз 19 июня вернул пошлины на овес из Украины из-за превышения установленных квот.

ЕС оставляет за собой право возобновить пошлины, если импорт украинских продуктов, таких как мясо птицы, яйца и сахар существенно превысит объемы 2022 и 2023 годов.

7 марта Комитет по вопросам международной торговли Европейского парламента одобрил продолжение мер по либерализации торговли для поддержки Украины и Молдовы.

Экономическая правда.