Все разделы
Укр / Рус

Все владельцы разрушенного жилья смогут подать заявления в международный Реестр убытков: "Дія" запустила тестирование

Четверг, 27 июня 2024, 10:37 - Анастасия Дячкина

Владельцы разрушенного жилья на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий смогут подать заявление в международный Реестр убытков через "Дію".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Скоро воспользоваться услугой смогут все украинцы, чье жилье было повреждено или разрушено, в частности:

  • право собственности не зарегистрировано в Реестре вещных прав;
  • нет акта о поврежденном имуществе от местной власти и не подавались на программу "єВідновлення";
  • дом на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

В Минцифре запустили бета-тестирование услуги, присоединиться к которому можно через бот по ссылке. Для участия в тестировании нужно быть совершеннолетним гражданином Украины и иметь налоговый номер.

Реклама:

Заявления, поданные в международный Реестр ущерба, станут основаниями для будущих репараций, которые государство-агрессор должно заплатить за все разрушения.

Напомним:

2 апреля в Гааге было объявлено о техническом запуске международного Реестра убытков и о начале приема заявлений пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации.

Реклама:
Дія Минцифра жилье война
Реклама:
Материалы по теме
В "Дії" стало возможно исправить данные о месте жительства в несколько кликов 26 июня 2024, 15:33
Через "Дію" перерегистрировали уже около 122 тысяч транспортных средств – МВД 25 июня 2024, 09:25
В "Дії" зарегистрировали первые браки онлайн: как работает услуга 24 июня 2024, 15:12
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте