Все владельцы разрушенного жилья смогут подать заявления в международный Реестр убытков: "Дія" запустила тестирование
Владельцы разрушенного жилья на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий смогут подать заявление в международный Реестр убытков через "Дію".
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Скоро воспользоваться услугой смогут все украинцы, чье жилье было повреждено или разрушено, в частности:
- право собственности не зарегистрировано в Реестре вещных прав;
- нет акта о поврежденном имуществе от местной власти и не подавались на программу "єВідновлення";
- дом на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.
В Минцифре запустили бета-тестирование услуги, присоединиться к которому можно через бот по ссылке. Для участия в тестировании нужно быть совершеннолетним гражданином Украины и иметь налоговый номер.
Заявления, поданные в международный Реестр ущерба, станут основаниями для будущих репараций, которые государство-агрессор должно заплатить за все разрушения.
Напомним:
2 апреля в Гааге было объявлено о техническом запуске международного Реестра убытков и о начале приема заявлений пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации.