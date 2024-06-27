Все владельцы разрушенного жилья смогут подать заявления в международный Реестр убытков: "Дія" запустила тестирование

Владельцы разрушенного жилья на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий смогут подать заявление в международный Реестр убытков через "Дію".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Скоро воспользоваться услугой смогут все украинцы, чье жилье было повреждено или разрушено, в частности:

право собственности не зарегистрировано в Реестре вещных прав;

нет акта о поврежденном имуществе от местной власти и не подавались на программу "єВідновлення";

дом на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

В Минцифре запустили бета-тестирование услуги, присоединиться к которому можно через бот по ссылке. Для участия в тестировании нужно быть совершеннолетним гражданином Украины и иметь налоговый номер.

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Заявления, поданные в международный Реестр ущерба, станут основаниями для будущих репараций, которые государство-агрессор должно заплатить за все разрушения.

Напомним:

2 апреля в Гааге было объявлено о техническом запуске международного Реестра убытков и о начале приема заявлений пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации.

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