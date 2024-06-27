Госгеонедр возобновила действие трех углеводородных лицензий Smart Energy

Государственная служба геологии и недр Украины возобновила три специальных разрешения на добычу и разработку углеводородов, входящих в группу компаний Smart Energy.

Об этом идет речь в приказе ведомства от 26 июня, передает Интерфакс-Украина.

В частности, речь идет об Островерховском месторождении ЧАО "Укргаздобыча", Васищевском месторождении ООО "Пром-Энерго Продукт" (оба расположены в Харьковской области) и Свистунковско-Краснолуцком месторождении (Полтавская область) ООО "Аркона Газ-Энергия".

Возобновление действия этих лицензий стало возможным после недавнего внесения изменений в решение СНБО о персональных санкциях против Вадима Новинского.

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Новая редакция одного из пунктов решения СНБО уточняет, какие конкретно спецразрешения на недропользование аннулируются, в перечень которых не вошли три вышеупомянутые углеводородные.

Напомним:

Госгеонедр остановила действие трех спецразрешений в начале мая 2023 года, Smart Energy оценивала сутки простоя месторождений в 0,45 млн куб. м газа и потерю государством 5,5 млн грн налогов.

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Группа компаний Smart Energy входит в состав инвестиционной группы Smart Holding и реализует проекты разведки и промышленной разработки месторождений углеводородов. Она входила в пятерку крупнейших частных газодобытчиков Украины, суммарно добывая к началу полномасштабной войны более 1 млн куб. м газа в сутки.

Нефтегазовое направление Smart Energy представлено компанией "Укргаздобыча", а также публичной британской компанией Enwell Energy.

Со своей стороны Enwell Energy владеет в Украине представительством "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" и "Аркона Газ-Энергия" в Полтавской области, а также компанией "Пром-Энерго Продукт" – в Харьковской.