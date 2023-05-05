Госгеонедр забрала у компании Новинского лицензии на два месторождения

Государственная служба геологии и недр остановила действие лицензий на разработку двух месторождений на Харьковщине и Полтавщине у компании Enwell Energy, входящей в группу "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на приказ №232 Госгеонедр и биржевое сообщении Enwell Energy, заявление компании в распоряжении ЭП.

Зарегистрированная в Британии компания Enwell Energy из группы "Смарт-Холдинг" имела лицензии на разработку недр Васищевского (Харьковская область) и Свистунковско-Червонолуцкого (Полтавская область) газоконденсатных месторождений.

Приказом от 4 мая Госгеонедр остановило действие этих лицензий из-за введения санкций против экс-народного депутата Вадима Новинского.

В январе группа "Смарт-Холдинг" Новинского заявила о завершении раунда реструктуризации, в результате которой ее основатель решил передать активы в траст. Однако впоследствии Министерство юстиции отменило такие регистрационные действия по изменению конечных бенефициарных владельцев "Смарт-Холдинга", а также компаний "Укргазвыдобуток" и "Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лимитед" Новинского.

В биржевом сообщении Enwell говорится о том, что компания прекращает добычу на Васищевском месторождении, которое обеспечивает примерно 12% добычи группы. Полевые работы на Свистунковско-Червонолуцком месторождении уже были и будут приостановлены. К

Ранее Госгеонедр остановила действие лицензии компании "Укргазвыдобуток" на Островерховское газоконденсатное месторождение (Харьковская область) - также из-за санкций. Кроме того, Госгеонедр ждет от "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" до 1 июня предоставить дополнительную информацию и/или устранить нарушения в раскрытии информации о конечных бенефициарах еще двух месторождений на Полтавщине.

В группе "Смарт-Холдинг" считают, что своими действиями Минюст нарушил международное и украинское законодательство "и принудительно вернул к конечным бенефициарам компаний Группы "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского, грубо нарушив права кипрских доверительных управляющих".

Это действие, объясняют в группе, позволило наложить арест на другие компании "Смарт-Холдинга", в частности, на недвижимость и судостроительные активы, а также остановить лицензии компании Enwell Energy, которая листинговалась на Лондонской бирже.

Группа заявляет, что действия Службы безопасности и Минюста являются незаконными и не имеют правовых оснований для выдвинутых обвинений. "Мы заявляем, что будем защищать свои права в судах различных юрисдикций", - говорится в заявлении "Смарт-Холдинга".

Напоминаем:

Министерство юстиции отменило регистрационные действия по изменению конечных бенефициарных владельцев "Смарт-Холдинг", "Укргазвыдобуток" и "Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лимитед" Вадима Новинского.

В январе этого года группа Smart Holding олигарха Вадима Новинского заявила о завершении очередного раунда реструктуризации, в результате которой ее основатель решил передать активы в траст.

4 мая по материалам СБУ суд арестовал скрытые активы подсанкционного олигарха, бывшего народного депутата Вадима Новинского на более 10,5 миллиарда гривен. В список заблокированных активов входит 230 объектов недвижимости, которыми Новинский владеет через оффшорный трастовый фонд.