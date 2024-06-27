Испанская компания Renfe поможет УЗ адаптировать поезда к разной ширине пути
"Укрзализныця" и государственная испанская железнодорожная компания Renfe готовят первые наработки в рамках пилотного проекта по внедрению поездов, которые адаптируются к разной ширине пути – для 1520 мм /1435 мм/1668 мм.
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко на совместной пресс-конференции с министром экономики, торговли и предпринимательства Испании Карлосом Куэрпо, передает Укринформ.
По словам Свириденко, сейчас разрабатывается дорожная карта по реализации проекта, прорабатывается вопросы проектирования, испытания и изготовления вагонов, оборудованных раздвижными колесными парами, а также устройства изменения ширины пути, их тестирование, сертификация системы в странах эксплуатации.
Испанский министр добавил, что проект имеет не только экономическое значение, но и символическое, ведь поможет соединить Украину с другими европейскими странами.
Напомним:
"Укрзализныця" начала строительство европейского пути "Чоп-Ужгород" – один из проектов стратегической программы развития железнодорожной инфраструктуры для интеграции Украины в ЕС.