Amazon разрабатывает собственный чат-бот "Metis" на основе ИИ

Технологический гигант Amazon работает над новым чат-ботом под названием "Metis", который будет работать на базе модели искусственного интеллекта Olympus.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на внутренний документ компании.

Отмечается, что Amazon стремится использовать подход под названием генерация, дополненная поиском (retrieval-augmented generation, RAG) с Metis. RAG позволяет обеспечить больший контроль над сгенерированным текстом, а пользователям - представление о процессе генерации ответов.

По сути, RAG позволяет системам получать данные из внешних источников, таких как API и хранилища документов, без необходимости переобучения модели. Это позволяет обеспечить доступ к актуальной информации, что способствует более точным и четким ответам.

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Над разработкой Metis непосредственно работают генеральный директор Amazon Энди Джаси и Рохит Прасад, главный ученый команды AGI. Предварительно Amazon планирует выпустить Metis в сентябре этого года.

Напомним:

Amazon планирует существенное обновление своего голосового помощника Alexa, чтобы включить в него разговорный генеративный ИИ.

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