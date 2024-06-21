Amazon хоче додати до свого голосового помічника Alexa діалоговий ШІ – Reuters

Amazon планує суттєве оновлення свого голосового помічника Alexa, щоб включити в нього розмовний генеративний ШІ.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Проєкт, відомий усередині компанії як Banyan, стане першим капітальним оновленням голосового помічника з моменту його представлення у 2014 році разом з лінійкою динаміків Echo. Оновлений помічник буде називатись Remarkable Alexa.

"Ми вже інтегрували генеративний штучний інтелект у різні компоненти Alexa та наполегливо працюємо над впровадженням у масштабах – у понад півмільярда пристроїв із підтримкою Alexa, які вже є в домівках по всьому світу – щоб забезпечити ще більш проактивну, особисту та надійну допомогу нашим клієнтам", – йдеться в заяві речниці Amazon.

Реклама:

Для Amazon важливо не відставати від конкурентів у генеративному штучному інтелекті, оскільки Google, Microsoft, OpenAI привернули більшу увагу завдяки своїм так званим чат-ботам, які можуть майже миттєво відповідати повними реченнями на складні підказки чи запити, пише Reuters.

Деякі співробітники Amazon, які працювали над проєктом, кажуть, що Banyan представляє собою "відчайдушну спробу" відновити сервіс, який ніколи не приносив прибутку.

За словами джерел, за доступ до Remarkable Alexa людям доведеться платити принаймні 5 дол на місяць. Amazon також розглядав ціну приблизно 10 дол на місяць.

Реклама:

Alexa, до якої можна отримати доступ переважно через телевізори Amazon і колонки Echo, популярна здебільшого для налаштування таймерів, швидкого доступу до прогнозу погоди, відтворення пісень або відповідей на прості запитання.

Як передбачається, платна версія може виконувати більш складні завдання, такі як створення короткого електронного листа, його надсилання та замовлення вечері з доставкою в Uber Eats.

Нагадаємо:

У травні компанія Amazon заявила про інвестиції у розмірі 1,3 млрд дол в економіку Франції. Йдеться про розвиток генеративного ШІ, а також інвестиції в інфраструктуру.