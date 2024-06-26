Минэнерго о 1 ГВт Зеленского: несколько десятков МВт на сегодня уже есть

Прогноз по установлению до 1 ГВт газовой маневренной генерации - реалистичный и подтвержден четкими конкретными проектами: сейчас уже есть несколько десятков МВт.

Об этом в комментарии Суспільному заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Отвечая на вопрос, возможно ли установить до 1-го ГВт мощности, Колесник заверил, что это возможно, и соответствующая программа работ и соответствующие меры осуществляются.

"На сегодня есть установленные уже соответствующие объекты в отдельных областях. Наш прогноз до 1 ГВт установки мощности - он реалистичный, подтвержденный четкими конкретными проектами", - сказал заместитель министра.

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"Мы можем сказать, что несколько десятков МВт на сегодня уже есть, они установлены, несколько сотен МВт в стадии подключения, с установлением с четкими датами. Поэтому в совокупном количестве мы видим, что до 1 ГВт (1 ГВт - 1000 МВт - ред.) точно будем иметь установленную распределительную генерацию", - резюмировал Колесник.

Напомним:

11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина с помощью партнеров намерена построить в 2024 году до 1 гигаватта газовой маневренной генерации и еще 4 гигаватта в ближайшие годы.

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