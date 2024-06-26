Среднесуточный пролив на АЗК "Укрнафты" вырос и почти вышел на уровень 2018 года

Среднесуточный пролив на одном АЗК ПАО "Укрнафта" за первые 5 месяцев 2024 года достиг 2,9 тыс литров. Это +63% к аналогичному периоду прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрнафты".

Согласно сообщению, это почти результат 2018 года, когда экономика была на пике роста. Тогда было 3,1 тыс литров в сутки.

"В то же время АЗС сети еще очень далеко до бенчмарков. Большинство заправок морально устаревшие - с точки зрения локации, оборудования, сервисов. Но уже сейчас есть точки, которые проливают по 10 и 15 тыс литров в сутки, - отмечает директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

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По его словам, в этом году компания планирует выйти на средний показатель - 3,1 тыс литров в сутки.

В средне- и долгосрочной перспективе компания планирует выйти на уровень 5-6 тыс литров на одну заправку, то есть +80-100% к текущим показателям.

Напомним:

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"Укрнафта" вдвое увеличила нетопливные продажи. За 5 месяцев 2024 года выручка достигла 260 млн грн, что вдвое больше, чем в 2023, когда за такой же период было 126 млн грн.

Экономическая правда