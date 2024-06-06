56% українців не відкладають кошти на "чорний день" – опитування 

Більше половини українців не відкладають гроші на "чорний день".

Про це йдеться в опитуванні Rakuten Viber.

Як зазначається в пресрелізі компанії, результати опитування показали, що 56% українців не відкладають кошти під час війни, з них 16% втратили можливість відкладати, 21% не мали заощаджень й до війни, а 19% не мають можливості заощаджувати і витрачають заощаджене.

Водночас, 12% опитаних заощаджують з кожної заробітної плати, майже третині респондентів (32%) – вдається робити грошові заощадження періодично.

Реклама:

На запитання "Якщо вдається відкладати, де зберігаєте заощадження?" відповіді розподілилися таким чином:

Готівка вдома – 53%;

Рахунок у банку – 10%;

Депозит під відсоток у банку – 5%;

Криптовалюта – 2%;

Облігації чи інші цінні папери – 1%;

Цінні метали – 1%;

Тримаю в нерухомості – 1%;

Всього потроху – 14%;

Інше – 13%.

Згідно з повідомленням пресслужби, в опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 30 тисяч користувачів.

Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування, n>30 000. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Реклама: