56% українців не відкладають кошти на "чорний день" – опитування
Більше половини українців не відкладають гроші на "чорний день".
Про це йдеться в опитуванні Rakuten Viber.
Як зазначається в пресрелізі компанії, результати опитування показали, що 56% українців не відкладають кошти під час війни, з них 16% втратили можливість відкладати, 21% не мали заощаджень й до війни, а 19% не мають можливості заощаджувати і витрачають заощаджене.
Водночас, 12% опитаних заощаджують з кожної заробітної плати, майже третині респондентів (32%) – вдається робити грошові заощадження періодично.
На запитання "Якщо вдається відкладати, де зберігаєте заощадження?" відповіді розподілилися таким чином:
- Готівка вдома – 53%;
- Рахунок у банку – 10%;
- Депозит під відсоток у банку – 5%;
- Криптовалюта – 2%;
- Облігації чи інші цінні папери – 1%;
- Цінні метали – 1%;
- Тримаю в нерухомості – 1%;
- Всього потроху – 14%;
- Інше – 13%.
Згідно з повідомленням пресслужби, в опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 30 тисяч користувачів.
Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування, n>30 000. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.