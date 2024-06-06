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56% українців не відкладають кошти на "чорний день" – опитування 

Четвер, 6 червня 2024, 18:04 - Віктор Волокіта

Більше половини українців не відкладають гроші на "чорний день".

Про це йдеться в опитуванні Rakuten Viber.

Як зазначається в пресрелізі компанії, результати опитування показали, що 56% українців не відкладають кошти під час війни, з них 16% втратили можливість відкладати, 21% не мали заощаджень й до війни, а 19% не мають можливості заощаджувати і витрачають заощаджене. 

Водночас, 12% опитаних заощаджують з кожної заробітної плати, майже третині респондентів (32%) – вдається робити грошові заощадження періодично. 

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На запитання "Якщо вдається відкладати, де зберігаєте заощадження?" відповіді розподілилися таким чином:

  • Готівка вдома – 53%; 
  • Рахунок у банку – 10%;
  • Депозит під відсоток у банку – 5%;
  • Криптовалюта – 2%;
  • Облігації чи інші цінні папери – 1%;
  • Цінні метали – 1%;
  • Тримаю в нерухомості – 1%; 
  • Всього потроху – 14%; 
  • Інше – 13%. 

Згідно з повідомленням пресслужби, в опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 30 тисяч користувачів.

Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування, n>30 000. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

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опитування війна гроші
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