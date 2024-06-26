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В "Дії" стало возможно исправить данные о месте жительства в несколько кликов

Среда, 26 июня 2024, 15:33 - Артур Крыжный

Министерство цифровой трансформации запустило в приложении "Дія" сервис для исправления данных о задекларированном месте жительства.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Запускаем новый сервис на портале Дия. Исправляйте данные о задекларированном месте жительства в реестре за несколько кликов", - говорится в сообщении.

Воспользоваться сервисом можно, если:

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  • ошибка при заказе выписки о месте жительства
  • неактуальные данные в вашем или детском извлечении
  • нет места жительства в паспорте в Дії, хотя вы зарегистрированы
  • неправильная дата регистрации в цифровом паспорте

"Выписка о месте жительства понадобится при бракосочетании, открытии счета в банке, устройстве ребенка в садик, трудоустройстве и в других жизненных ситуациях. Поэтому данные в нем должны быть всегда актуальными", - добавили в пресс-службе.

Актуализация данных в Реестре территориальной общины доступна по Украине, кроме Одессы, Николаева и некоторых общин с временно оккупированных территорий и зоны боевых действий.

Напомним:

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В Украине поженились первые пары с помощью приложения "Дія".

В "Дії" начали тестирование новых функций - стало доступно подтягивание в смартфон свидетельства о рождении, бракосочетании, разводе и смене имени.

Экономическая правда.

Дія технології Минцифра
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