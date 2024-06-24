В "Дії" тестують нові функції: автоматичні свідоцтва про народження, шлюб та розлучення

В "Дії" розпочали тестування нових функцій – стало доступне підтягування у смартфон свідоцтва про народження, одруження, розлучення та зміну імені.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Для бета-тестувальників "Дії" стали доступні нові функції, а саме автоматично підтягуються свідоцтва про народження, шлюб, розлучення та зміну імені.

Зазначається, що свідоцтво про народження дитини підтягуватиметься автоматично за податковим номером.

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Достатньо буде авторизуватися в застосунку — і воно з’явиться в переліку документів.

В повідомленні додають, що це особливо актуально батькам, які змінювали особисті дані після народження дитини. Й абсолютно не важливо, скільки років вашій дитині — 3 чи 23.

Раніше, для того, щоб підтягнути свідоцтво про народження в "Дію" потрібно було вручну вводити його серію та номер.

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До бета-тесту можуть долучитися громадяни України віком 14+, які мають верифікований податковий номер

Реєстрація доступна за посиланням.

Нагадаємо:

В Україні одружилися перші пари за допомогою застосунку "Дія".