Фонд гарантирования выставит на аукцион пул активов семи банков-банкротов 

Третьего июля в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион по продаже активов семи банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Речь идет об активах АО "МР Банк", АО "Мегаманк", ПАО "Проминвестбанк", АО "Банк Форвард", АО "Банк СИЧ", АО "АКБ "Кокнкорд" и АО "Укрстройинвестбанк".

В пресс-службе также отметили, что межотраслевой пул включает активы, по которым должники осуществляют различные виды экономической деятельности.

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В состав лота вошли права требования и имущественные права по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования и физическими лицами, дебиторская задолженность и имущественные права по дебиторской задолженности.

В Фонде добавили, что в обеспечение выполнения обязательств перед банками оформлены объекты жилой и коммерческой недвижимости, земельные участки, оборудование, товары, транспорт, финансовое поручительство и тому подобное. В частности, среди залога:

цех сухофруктов общей площадью 696,36 кв м, расположенный в Раховском районе Закарпатской области;

комплекс зданий и сооружений (35 ед.) в Днепропетровской области общей площадью 6 673,7 кв м, расположенный на земельном участке кад.№1221486200:04:405:0001 площадью более 3,9 га;

офис, реконструированный из собственных нежилых помещений, общей площадью 70,7 м кв, что находится в г. Ужгород Закарпатской области;

жилой дом общей площадью 473,1 кв м (жилая площадь - 158,6 кв м), расположенный в г. Хмельницкий;

земельный участок площадью 0,1 га, целевое назначение - для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок), находящийся в г. Хмельницкий и т.д.

Фонд также обращает внимание, что на продажу выставлено не имущество, являющееся обеспечением по кредитным договорам, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке.

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Начальная цена лота - 48,0 млн грн.

Торги будут проходить по голландской модели аукциона.

Напомним:

Фонд гарантирования выставил на продажу активы 9 банков на 340 миллионов

Экономическая правда