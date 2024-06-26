Фонд гарантирования выставит на аукцион пул активов семи банков-банкротов
Третьего июля в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион по продаже активов семи банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Речь идет об активах АО "МР Банк", АО "Мегаманк", ПАО "Проминвестбанк", АО "Банк Форвард", АО "Банк СИЧ", АО "АКБ "Кокнкорд" и АО "Укрстройинвестбанк".
В пресс-службе также отметили, что межотраслевой пул включает активы, по которым должники осуществляют различные виды экономической деятельности.
В состав лота вошли права требования и имущественные права по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования и физическими лицами, дебиторская задолженность и имущественные права по дебиторской задолженности.
В Фонде добавили, что в обеспечение выполнения обязательств перед банками оформлены объекты жилой и коммерческой недвижимости, земельные участки, оборудование, товары, транспорт, финансовое поручительство и тому подобное. В частности, среди залога:
- цех сухофруктов общей площадью 696,36 кв м, расположенный в Раховском районе Закарпатской области;
- комплекс зданий и сооружений (35 ед.) в Днепропетровской области общей площадью 6 673,7 кв м, расположенный на земельном участке кад.№1221486200:04:405:0001 площадью более 3,9 га;
- офис, реконструированный из собственных нежилых помещений, общей площадью 70,7 м кв, что находится в г. Ужгород Закарпатской области;
- жилой дом общей площадью 473,1 кв м (жилая площадь - 158,6 кв м), расположенный в г. Хмельницкий;
- земельный участок площадью 0,1 га, целевое назначение - для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок), находящийся в г. Хмельницкий и т.д.
Фонд также обращает внимание, что на продажу выставлено не имущество, являющееся обеспечением по кредитным договорам, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке.
Начальная цена лота - 48,0 млн грн.
Торги будут проходить по голландской модели аукциона.
Напомним:
Фонд гарантирования выставил на продажу активы 9 банков на 340 миллионов
Экономическая правда