Фонд гарантування виставив на продаж активи 9 банків на 340 мільйонів 

24-28 червня у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів 9 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Як йдеться у повідомленні, початкова ціна реалізації усіх лотів становить 339,2 млн грн.

Із них на суму 176,2 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами та на суму 134,7 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.

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Крім того, дебіторську заборгованість перед банками виставлено на продаж за 28,3 млн грн та цінні папери – за 0,4 тис. грн.

У Фонді розповіли, що упродовж тижня заплановано продаж активів таких банків:

АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" - на загальну суму 163,2 млн грн, з яких 146,9 млн грн – стартова ціна прав вимоги за кредитами, 16,3 млн грн – об’єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.

АТ "МЕГАБАНК" - на загальну суму 115,9 млн грн, з них об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби торгуватимуться із стартовою ціною 112,9 млн грн, права вимоги за кредитами – 3,0 млн грн.

АТ "АКБ "КОНКОРД" - на загальну суму 38,9 млн грн, з них на суму 28,3 млн грн на торги виставлено дебіторську заборгованість перед банком, 10,5 млн грн - права вимоги за кредитами.

АТ "БАНК СІЧ" - з початковою ціною 15,7 млн грн торгуватимуться права вимоги за кредитними договорами.

АТ "БАНК ФОРВАРД" - із стартовою ціною понад 4,1 млн грн торгуватимуться об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" - об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби виставляються на торги з початковою ціною 0,6 млн грн.

АТ "ДЕЛЬТА БАНК" - із початковою ціною 0,5 млн грн торгуватимуться об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

ПАТ "ЧБРР" - об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби виставлено на торги із стартовою ціною 0,2 млн грн

ПУАТ "ФІДОБАНК" - із початковою ціною 0,4 тис. грн на аукціон виставлено цінні папери.

Нагадаємо:

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Після тривалих судових процесів Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відновив контроль над ще одним так званим "зомбі-банком" – ПАТ "КСГ БАНК".

Економічна правда