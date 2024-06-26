СБУ разоблачила экс-директора оборонного предприятия, которое покупало некачественные запчасти 

Контрразведка Службы безопасности разоблачила на сделках с государственными средствами бывшего генерального директора харьковского государственного предприятия из обоймы концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Харьковской области.

По данным следствия, летом 2022 года на то время руководитель завода организовал противоправную схему завладения денежными средствами, которые были переданы предприятию для выполнения государственного оборонного заказа. По контракту с Министерством обороны Украины харьковское предприятие должно было осуществлять ремонт и техническое обслуживание транспортных средств военного назначения.

К противоправной сделке директор завода привлек еще двух человек: своего подчиненного - начальника управления материально-технического снабжения, а также представителя фирмы, которая осуществляла поставки запасных частей.

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Как говорится в сообщении, злоумышленники договорились, что вместо новых запасных частей для отдельных узлов и агрегатов военной техники они будут закупать отремонтированные.

Однако такие детали были ненадлежащего качества, не соответствовали нормам и действующим стандартам и к тому же нарушали условия заключенного договора.

В СБУ добавили, что директор завода и начальник управления материально-технического снабжения со своей стороны подписывали документы о приеме заведомо некачественных деталей, обеспечивали беспрепятственное прохождение ими входного контроля качества на предприятии и попадание этих некачественных комплектующих в сборочные цеха.

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Товароведческая экспертиза подтвердила ненадлежащее качество этих деталей.

На основании собранных сотрудниками СБУ доказательств экс-директору государственного предприятия, а также двум другим участникам сделки, сообщено о подозрении.

"Сейчас всем трем фигурантам избраны меры пресечения: бывшему директору - содержание под стражей, другим - круглосуточный домашний арест", - также добавили в пресс-службе.

Напомним:

После увольнения из "Укрзализныци" Эдуарда Крицына, который работал директором по экономической и информационной безопасности УЗ, у его семьи появилась дорогая недвижимость и авто - речь идет о новых активах на более 300 тысяч долларов.

Экономическая правда