В Сингапурском порту самые большие пробки со времен пандемии COVID-19

Пробки в контейнерном порту Сингапура являются худшими со времен COVID-19, из-за изменения маршрутов многих судов в связи с опасностью в Красном море.

Об этом сообщает Reuters.

В сообщении говорится, что длительное перенаправление судов, чтобы избежать атак в Красном море, привело к перебоям в мировом морском судоходстве.

Таким образом сейчас в Сингапуре, втором крупнейшем порту в мире, наблюдают самые большие пробки со времен пандемии COVID-19.

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Перегруженность мировых портов достигла 18-месячного максимума, причем 60% судов ожидают на якоре в Азии. По состоянию на середину июня на якорных стоянках ожидали суда общей вместимостью более 2,4 миллиона двадцатифутовых контейнеров (TEU).

Но, в отличие от пандемии, сейчас порты переполнены не из-за ажиотажного спроса со стороны потребителей, которые не выезжают за границу.

Скорее всего, нарушаются графики судоходства из-за пропущенных рейсов и меньшего количества заходов в порты, поскольку суда выбирают более длинные маршруты вокруг Африки, чтобы избежать Красного моря, где йеменская группировка Хути с ноября совершает нападения на суда.

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Отмечается, что среднее время ожидания для причала контейнеровоза составляло от двух дней до недели. Как правило, причаливание занимает менее суток.

Напомним:

По словам генерального директора второй по величине контейнерной группы в мире, перебои в мировой торговле из-за невозможности судов использовать Красное море или Суэцкий канал для перевозок между Азией и Европой могут продолжаться до следующего года.

Британцам, возможно, придется смириться с дефицитом некоторых сортов чая, одного из самых любимых напитков, после того, как сети супермаркетов предупредили о рисках в поставках из-за перебоев в судоходстве в Красном море.