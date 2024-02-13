У Британії фіксують перебої із постачанням чаю через кризу у Червоному морі

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Британцям, можливо, доведеться змиритися з дефіцитом деяких сортів чаю, одного з найулюбленіших напоїв, після того, як мережі супермаркетів попередили про ризики у постачанні через перебої у судноплавстві в Червоному морі.

Про це пише Reuters.

Так, британський консорціум роздрібної торгівлі заявив про "тимчасові перебої" в постачанні деяких партій чорного чаю, а джерело в галузі повідомило про затримки в постачанні ароматизованого чаю.

"Хоча у вівторок дві найбільші групи супермаркетів країни, Next і Primark, продемонстрували достатню пропозицію на своїх веб-сайтах, компанії попередили, що тривалість перебоїв у постачанні з Червоного моря визначатиме, чи побачать споживачі порожні полиці в Європі.

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Попередження про затримки - перше для продуктів харчування, після кількох попереджень від роздрібних торговців одягом після того, як хусити атакували кораблі в Червоному морі, сповільнивши торгівлю між Азією і Європою", - пише агентство

Британія, п'ятий найбільший імпортер чаю у світі, отримує більше половини імпортованого чаю з Кенії та Індії, що робить її залежною від маршруту Червоним морем.

За даними IEIT, необроблений чай відправляється до Великої Британії для переробки та упаковки, що робить країну 10-м найбільшим експортером у світі.

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"Є тимчасові перебої в роботі деяких ліній чорного чаю, але вплив на споживачів буде мінімальним, оскільки ритейлери не очікують значних проблем", - сказав директор з питань продовольства та сталого розвитку Британського консорціуму роздрібної торгівлі Ендрю Опі.

Джерело агентства в галузі, знайоме з виробництвом у Великій Британії, повідомило, що, незважаючи на деякі затримки, вони не очікують великого дефіциту.

Генеральний директор IEIT Марко Форджоне визнав, що чай може бути "першим з багатьох товарів, які потрапили в цю кризу ланцюга поставок".

Альтернативний маршрут судноплавства навколо мису Доброї Надії може додати 10-14 днів до подорожі в порівнянні з проходженням через Червоне море і Суецький канал, резюмує Reuters.

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Економічна правда