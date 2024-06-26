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АРМА продала минеральных удобрений на 34 миллиона

Среда, 26 июня 2024, 13:46 - Виктор Волокита

Агентство по розыску и менеджменту активов обеспечило 34 млн гривен в государственную казну от реализации минеральных удобрений (карбамида гранулированного) через систему Прозорро.Продажи. 

Об этом сообщает пресс-служба АРМА. 

Соответствующая информация уже опубликована на Прозорро.Продажи. 

В пресс-службе добавили, что сейчас АРМА дополнительно привлекает экспертизу на соответствие цены реализации рыночной: в ближайшее время будут отобраны пробы и образцы лотов гранулированного карбамида, которые выставлены на реализацию. 

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"Учитывая то, что арестованный актив хранится уже более года, совокупная цена от реализации этих активов в более чем 34 млн гривен, оценивается как достаточно хорошая, при этом также уплачиваются 9 млн грн таможенных платежей", - говорится в сообщении.

Напомним:

В мае Агентство по розыску и менеджменту активов обеспечило поступление в госбюджет почти 47,5 млн гривен от реализации карбамидно-аммиачной смеси. 

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Экономическая правда 

АРМА Prozorro удобрения
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