АРМА продала минеральных удобрений на 34 миллиона

Агентство по розыску и менеджменту активов обеспечило 34 млн гривен в государственную казну от реализации минеральных удобрений (карбамида гранулированного) через систему Прозорро.Продажи.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Соответствующая информация уже опубликована на Прозорро.Продажи.

В пресс-службе добавили, что сейчас АРМА дополнительно привлекает экспертизу на соответствие цены реализации рыночной: в ближайшее время будут отобраны пробы и образцы лотов гранулированного карбамида, которые выставлены на реализацию.

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"Учитывая то, что арестованный актив хранится уже более года, совокупная цена от реализации этих активов в более чем 34 млн гривен, оценивается как достаточно хорошая, при этом также уплачиваются 9 млн грн таможенных платежей", - говорится в сообщении.

Напомним:

В мае Агентство по розыску и менеджменту активов обеспечило поступление в госбюджет почти 47,5 млн гривен от реализации карбамидно-аммиачной смеси.

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Экономическая правда