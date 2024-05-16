АРМА продало мінеральних добрив за 32 мільйона 

Агентство з розшуку та менеджменту активів забезпечило надходження до держбюджету майже 47,5 млн гривень від реалізації карбамідно-аміачної суміші.

Про це повідомляє пресслужба агентства

В АРМА зазначили, особливістю під час реалізації цього лоту було питання його правильного збереження та вчасної реалізації, оскільки він має специфіку зберігання та певний строк придатності (швидко псується). Водночас АРМА та СБУ забеспечили необхідні умови для транспортування та збереження.

Крім того, важливо було реалізувати карбамідно-аміачну суміш до початку посівного сезону в Україні. Так, 12 квітня конкурсна комісія АРМА оголосила про початок реалізації мінеральних добрив (карбамідно-аміачна суміш). Однак, 22 квітня Нацагентство зупинило торги на "Прозорро.Продажі" для підтвердження дотримання всіх умов проведення конкурсу та актуальності цінової пропозиції.

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За ініціативою АРМА було проведено хімічний аналіз цих мінеральних добрив, який підтвердив, що зразки рідкого добрива відповідають стандартам якості і ціновій пропозиції. Після перевірки усіх даних щодо відповідності лота ціні та якості, його було реалізовано за 32 млн гривень.

Крім того, завдяки законодавчим змінам, АРМА забезпечило сплату до держбюджету 15,4 млн грн. митних платежів від реалізації арештованого майна.

Загальна сума надходжень до бюджету від реалізації цього лоту склала 47,5 млн грн.

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Наразі завершується незалежна оцінка наступного активу - карбамід гранульований, загальною вагою 2,9 тонн, який найближчим часом буде виставлено до реалізації на "Прозорро.Продажі".

Нагадаємо:

Працівники Державного бюро розслідувань за рішенням суду передали в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) понад 23 млн гривень з рахунків компаній росіян.