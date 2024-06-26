"Война" за чипы: Южная Корея предоставит 13 миллиардов долларов индустрии микросхем

Начиная с июля, правительство Южной Кореи инициирует инвестиционную программу на сумму 18 триллионов вон (12,94 млрд долл) для облегчения финансирования полупроводниковых компаний.

Об этом сообщает The Chosun Daily.

Финансовая поддержка включает масштабное финансирование полупроводниковых компаний, продление льготных кредитов на три года и 3,6 млрд долл инвестиций в исследования и развитие человеческих ресурсов до 2027 года.

К 2027 году правительство планирует инвестировать в Корейский банк развития для создания программы низкопроцентных кредитов на сумму 17 триллионов вон (12,22 млрд долл), а кредитование должно начаться в следующем месяце.

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Правительство объявило о пакете поддержки на заседании министров экономики 26 июня. План детализирует комплексный пакет поддержки стоимостью 26 триллионов вон, объявленный президентом Юн Сук-Йолом в прошлом месяце.

Он призван поддержать полупроводниковую промышленность в условиях усиления глобальной конкуренции.

Программа финансовой поддержки начнется в следующем месяце, предлагая льготные кредитные ставки от 0,8% до 1% для крупных компаний и от 1,2% до 1,5% для малых и средних компаний.

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Отмечается, что кроме этого правительство также работает над продлением на три года налоговых кредитов для развития национальных стратегических технологий.

Также в этот перечень национальных стратегических технологий могут в будущем включить и производство полупроводников, сообщалось на встрече.

Напомним:

Южная Корея готовит пакет поддержки инвестиций и исследований в области микросхем на сумму более 10 триллионов вон (7,30 млрд долларов).

Южная Корея объявила о пакете поддержки на 19 миллиардов долларов США для своих производителей микросхем, ссылаясь на необходимость не отставать в этих сферах в условиях "тотальной войны" на мировом рынке полупроводников.