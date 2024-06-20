Всі розділи
Укр / Рус

Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

Волинянин продав на 2 мільйона автівок, які завіз в Україну під виглядом допомоги для ЗСУ

Четвер, 20 червня 2024, 17:03 - Віктор Волокіта
 

Детективи Теруправління БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо місцевого мешканця, який завозив в Україну транспортні засоби під виглядом допомоги для Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ. 

Слідствоо встановило, що чоловік самостійно підшуковував автомобілі за кордоном та купував їх. 

Під час перетину митного кордону він  декларував авто як гуманітарну допомогу, використовуючи для цього реквізити благодійної організації. Надалі підозрюваний продавав транспортні засоби через інтернет-платформи. 

Реклама:

Таким чином фігуранту вдалося завезти 7 іномарок. Їх загальна вартість становить близько 2 млн грн. 

Як йдеться в повідомленні, під час обшуків детективи БЕБ вилучили 3 автомобілі на іноземній реєстрації та понад 5 тис.євро. На ці автівки та готівку накладено арешт.

Нагадаємо: 

Реклама:

У Чернівецькій області відмінили закупівлю на 900 мільйонів з дискримінаційними вимогами 

Економічна правда

БЕБ авто Україна
Реклама:
Матеріали за темою
Рада ухвалила законопроєкт про перезавантаження БЕБ 20 червня 2024, 12:30
Фінкомітет схвалив узгоджену з міжнародними партнерами реформу БЕБ після ночі роздумів 20 червня 2024, 10:04
У Чернівецькій області відмінили закупівлю на 900 мільйонів з дискримінаційними вимогами  19 червня 2024, 15:33
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті