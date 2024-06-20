Волинянин продав на 2 мільйона автівок, які завіз в Україну під виглядом допомоги для ЗСУ

Детективи Теруправління БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо місцевого мешканця, який завозив в Україну транспортні засоби під виглядом допомоги для Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідствоо встановило, що чоловік самостійно підшуковував автомобілі за кордоном та купував їх.

Під час перетину митного кордону він декларував авто як гуманітарну допомогу, використовуючи для цього реквізити благодійної організації. Надалі підозрюваний продавав транспортні засоби через інтернет-платформи.

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Таким чином фігуранту вдалося завезти 7 іномарок. Їх загальна вартість становить близько 2 млн грн.

Як йдеться в повідомленні, під час обшуків детективи БЕБ вилучили 3 автомобілі на іноземній реєстрації та понад 5 тис.євро. На ці автівки та готівку накладено арешт.

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Економічна правда