С 2022 года украинцы в Польше зарегистрировали 8 тыс. компаний и 50 тыс. ФЛП

Граждане Украины после начала полномасштабной агрессии РФ в феврале 2022 года создали в Польше почти 8 тыс. малых и средних компаний, а еще более 50 тыс. зарегистрировались частными предпринимателями.

Об этом сообщил первый вице-президент Польско-украинской хозяйственной палаты Дариуш Шимчиха на 3-м Форуме восстановления в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"С начала полномасштабного вторжения в Польше было зарегистрировано более 8 тыс. обществ с ограниченной ответственностью с участием украинского капитала и более 50 тыс. единоличных предпринимателей", - сказал Шимчиха на форуме, организованном Киевским бюро Польского агентства инвестиций и торговли.

По мнению члена правления Национальной хозяйственной палаты Польши Марека Бельского, украинский бизнес в Польше имеет большие перспективы. "Польские компании, которые в начале 2000-х были созданы в Германии, за 10-15 лет вернулись на польский рынок и, как носители европейского опыта, оказали огромное влияние на трансформацию Польши", - пояснил он.

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Председатель правления Польского агентства инвестиций и торговли Анджей Дыха отметил, что приоритетом для правительства Польши является поддержка сотрудничества малого и среднего бизнеса двух стран, ведь крупные компании могут установить контакты самостоятельно, и для этого создается инфраструктура.

"В административных центрах приграничных Подкарпатского и Люблинского воеводств - Жешуве и Люблине - открыты региональные офисы Польского агентства инвестиций и торговли. Также вскоре подразделение агентства будет открыто во Львове", - сообщил он.

По словам главы агентства, с начала полномасштабного вторжения в Варшаве был открыт коворкинг для украинских предпринимателей и представительство "Дія. Бизнес". Дыха добавил, что проведение форума в Киеве - это сигнал для польского бизнеса, что в Киеве уже можно заниматься бизнесом, не дожидаясь победы.

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В то же время президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков отметил, что Польша является примером крупнейшей релокации украинского капитала и рабочей силы. "Украинские предприниматели очень хорошо адаптируются на европейском рынке и успешно создают предприятия не только в Польше, но и в других странах Восточной Европы", - подчеркнул он.

Согласно данным Евростата, на конец апреля этого года в Польше было 953,93 тыс. человек, которые покинули Украину после начала войны и получили статус временной защиты. Это 22,7% от всех людей с таким статусом в Евросоюзе.

Напомним:

60% украинцев в Польше не пользовались деньгами, заработанными в Украине в течение последнего года.

Согласно исследованию, 27% украинцев имели собственные сбережения, которые тратили в Польше. 10% пользовались деньгами семьи, 3% имели удаленную работу в Украине.

Тех, кто пользовался деньгами, заработанными в Украине в течение 12 месяцев - 40%.

Экономическая правда