60% українців у Польщі не користувалися грошима, які заробили в Україні - опитування
60% українців у Польщі не користувалися грошима, заробленими в Україні протягом останнього року.
Такі дані дослідження опублікував аналітичний центр міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal на замовлення Нацбанку України.
Згідно з дослідженням, 27% українців мали власні заощадження, які витрачали у Польщі. 10% користувалися грошима родини, 3% мали віддалену роботу в Україні.
Тих, хто користувався грошима, заробленими в Україні протягом 12 місяців — 40%.
"Серед тих, хто змінив суму витрат у Польщі, 20% кажуть, що це пов’язано з появою роботи у Польщі.
15% зізналися, що закінчилися гроші, зароблені в України.
4% втратили віддалену роботу в Україні та 4% сказали, що родичі припинили підтримку.
Найбільше тих, хто не вказує причину – 57%", - йдеться в повідомленні.
В агенції звертають увагу на той факт, що 60% українських громадян не користуються грошима, які заробили в Україні. Це, ймовірно, свідчить про те, вони вже пристосувалися до життя у Польщі і на тлі продовження програми захисту біженців поки що не планують повертатися.
"Ми вважаємо, що першочерговим завданням для України є розробка стратегії повернення тих 40% громадян, які досі витрачають свої гроші за межами країни. Ці люди, ймовірно, ще не встигли повністю асимілюватися у нових умовах і не мають довгострокових планів залишатися за кордоном", — каже Євген Кіріченко, засновник міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal
Опитування проводилося протягом березня – травня цього року, участь в якому взяли 1315 українців, що влаштовувалися на роботу у Польщі.
Нагадаємо:
Українці за останні два роки зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи. У 2023 році щомісяця реєстрували близько трьох тисяч ФОПів.
Економічна правда