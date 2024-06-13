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60% українців у Польщі не користувалися грошима, які заробили в Україні - опитування 

Четвер, 13 червня 2024, 16:30 - Віктор Волокіта

60% українців у Польщі не користувалися грошима, заробленими в Україні протягом останнього року. 

Такі дані дослідження опублікував аналітичний центр міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal на замовлення Нацбанку України. 

Згідно з дослідженням, 27% українців мали власні заощадження, які витрачали у Польщі. 10% користувалися грошима родини, 3% мали віддалену роботу в Україні.

Тих, хто користувався грошима, заробленими в Україні протягом 12 місяців — 40%.

"Серед тих, хто змінив суму витрат у Польщі, 20% кажуть, що це пов’язано з появою роботи у Польщі. 

15% зізналися, що закінчилися гроші, зароблені в України. 

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4% втратили віддалену роботу в Україні та 4% сказали, що родичі припинили підтримку. 

Найбільше тих, хто не вказує причину – 57%", - йдеться в повідомленні. 

В агенції звертають увагу на той факт, що 60% українських громадян не користуються грошима, які заробили в Україні. Це, ймовірно, свідчить про те, вони вже пристосувалися до життя у Польщі і на тлі продовження програми захисту біженців поки що не планують повертатися.

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"Ми вважаємо, що першочерговим завданням для України є розробка стратегії повернення тих 40% громадян, які досі витрачають свої гроші за межами країни. Ці люди, ймовірно, ще не встигли повністю асимілюватися у нових умовах і не мають довгострокових планів залишатися за кордоном", — каже Євген Кіріченко, засновник міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal

Опитування проводилося протягом березня – травня цього року, участь в якому взяли 1315 українців, що влаштовувалися на роботу у Польщі.

Нагадаємо:

Українці за останні два роки зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи. У 2023 році щомісяця реєстрували близько трьох тисяч ФОПів. 

Економічна правда

опитування Польща гроші робота
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