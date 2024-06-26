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Из-за боевых действий есть новые обесточивания в 5 областях

Среда, 26 июня 2024, 11:49 - Артур Крыжный

В результате боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Кроме этого, по техническим причинам есть обесточивание в Запорожской области.

В общем, на утро без энергопитания остаются 466 населенных пунктов.

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В среду 26 июня меры ограничения потребления действуют в течение всех суток, но с 17:00 до 23:00 объем ограничений будет больше.

Экономическая правда.

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