Из-за боевых действий есть новые обесточивания в 5 областях
Среда, 26 июня 2024, 11:49 -
В результате боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Кроме этого, по техническим причинам есть обесточивание в Запорожской области.
В общем, на утро без энергопитания остаются 466 населенных пунктов.
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В среду 26 июня меры ограничения потребления действуют в течение всех суток, но с 17:00 до 23:00 объем ограничений будет больше.
Экономическая правда.
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