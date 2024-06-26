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Ввечері середи обсяг обмежень світла буде більшим

Середа, 26 червня 2024, 10:57 - Артур Крижний

У середу 26 червня заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби, але з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень у кожній області, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.

Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистемі.

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Нагадаємо:

У середу 26 червня графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовувати протягом усієї доби з 00:00 до 24:00.

Економічна правда.

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