Ввечері середи обсяг обмежень світла буде більшим
Середа, 26 червня 2024, 10:57 -
У середу 26 червня заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби, але з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень у кожній області, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.
Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистемі.
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Нагадаємо:
У середу 26 червня графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовувати протягом усієї доби з 00:00 до 24:00.
Економічна правда.
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