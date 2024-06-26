Во Львове запустят безоплатную пересадку в общественном транспорте: как это будет работать

Во Львове с 1 июля будут тестироваться безоплатную пересадку в общественном транспорте. В частности, пассажир сможет произвести пересадку на другой автобус, трамвай или троллейбус в течение 40 минут после первой валидации без дополнительной оплаты.

Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета.

За все валидации, осуществленные в пределах 40 минут, пассажир заплатит как за одну – 13 грн. Все пересадочные поездки нужно обязательно регистрировать в каждом транспортном средстве.

Как будет работать бесплатная пересадка

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Воспользоваться услугой можно только с ЛеоКарт – это специальная транспортная карта. Пассажир заходит в любой транспорт, валидируется, и дальше у него есть 40 минут, чтобы пересесть в следующее транспортное средство.

Зайдя в другой автобус, трамвай или троллейбус, пассажир должен снова приложить свою ЛеоКарт, но средства спишутся как за одну поездку. Также нет ограничений, сколько пересадок физически можно совершить, главное успеть сделать это до 40 минут.

"Технически деньги резервируются за каждую валидацию. К примеру, если человек совершил три пересадки в пределах 40 минут, на счету ЛеоКарт зарезервирует 39 грн. Но во время вечернего клиринга система подведет итоги всех поездок в общественном транспорте и если пассажир успел сменить общественный транспорт до 40 минут, то со счета спишет всего 13 гривен. Актуальный баланс ЛеоКарт будет отображаться на следующий день", – рассказал руководитель департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило.

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Поэтому важно, чтобы пассажиры, которые планируют производить пересадку, заранее позаботились о достаточном балансе на транспортной карте.

Проверить время валидации можно через валидатор в салоне транспорта.

Выручку за поездки с пересадками оператор е-билета – ЛКП "Львовавтодор" – будет перечислять тому перевозчику, где пассажир осуществил первую валидацию.

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