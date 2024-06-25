Qatar Airways признали лучшей авиакомпанией мира

Авиакомпанию Qatar Airways признали лучшей в мире, согласно рейтингу авиакомпаний Skytrax.

Об этом пишет CNBC

Отмечается, что Qatar Airways уже восьмой раз возглавляет рейтинг, начиная с 2011 года. В прошлом году авиакомпания заняла второе место в рейтинге.

Вторую позицию в рейтинге заняла авиакомпания Singapore Airlines, а третью - Emirates, что на одну позицию выше, чем в прошлом году.

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"Азиатские авиакомпании доминируют в первой десятке, при этом среди лидеров рейтинга нет ни одной американской авиакомпании. Delta Air Lines заняла самую высокую позицию среди американских авиакомпаний - 21-е место, что на одну позицию ниже, чем в прошлом году", – говорится в сообщении.

В определении лучшей авиакомпании приняли участие клиенты из более чем 100 стран мира в 2023-2024 годах. Вместе с рейтингом лучших авиакомпаний Skytrax вручил ряд других наград, включая региональные разбивки и награды за различные типы перелетов.

Общий победитель Qatar Airways также был признан лучшим бизнес-классом в мире и лучшей авиакомпанией на Ближнем Востоке, в то время как Singapore Airlines, занявшая второе место, возглавила списки лучших бортпроводников и лучшего первого класса, а также лучшей авиакомпании в Азии.

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Что касается бюджетных путешествий, то малазийская AirAsia возглавила список лучших лоукостеров, а сингапурская Scoot была названа лучшим лоукостером для дальнемагистральных перелетов.

Delta Air Lines возглавила региональный топ-10 в Северной Америке, за ней следуют Air Canada, United Airlines, Porter Airlines и Air Transat. Три из пяти крупнейших авиакомпаний базируются в Канаде, а другие крупнейшие американские гиганты авиаперевозок заняли более низкие места.

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Экономическая правда.