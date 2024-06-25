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ВВП увеличился в первом квартале на 6,5% - Госстат

Вторник, 25 июня 2024, 17:01 - Виктор Волокита

Реальный ВВП в первом квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличился на 6,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики. 

А по сравнению с предыдущим кварталом рост реального ВВП составил 1,2%. 

В первом квартале 2023 года реальный ВВП сократился на 10,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале ВВП вырос на 19,2%, в третьем - на 9,6, в четвертом - на 4,7.

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Напомним:

Рост валового внутреннего продукта в Украине в мае 2024 г. по сравнению с маем прошлого года составил 3,7%. Это ниже апрельского показателя 2024 г., который составлял 4,3%.

Экономическая правда

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ВВП статистика Украина
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