В Украине появится новый государственный банк  

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда во вторник, 25 июня, подтвердила решение первой инстанции о взыскании в доход государства активов подсанкционного бизнесмена Вячеслава Богуслаева, в частности Мотор-Банка.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Инна Богатых, передает LIGA.net.

Мотор-Банк станет седьмым государственным банком после ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Укргазбанка, Сенс Банка и PIN банка.

Доля государства в банковском секторе Украины на конец 2023 года составляла 53,2% по чистым активам.

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Мотор-Банк не единственный актив, который конфискуют у Богуслаева и еще одного подсанкционного лица Петра Кононенко (гендиректор российской компании "Борисфен").

Государство получит также корпоративные права таких юридических лиц, как страховая компания "Мотор-Гарант", Винницкий авиазавод и ООО "Вертолеты МСБ".

СК "Мотор-Гарант" уже потеряла все лицензии на предоставление финансовых услуг из-за санкций против Богуслаева, а Винницкий авиазавод де-факто находится под контролем государства и передан в управление национализированного завода "Мотор Сич".

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Напомним:

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкции в виде взыскания активов экс-президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.