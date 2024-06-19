Американські компанії посилюють перевірки персоналу через загрозу шпигунів з Китаю

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Google, OpenAI та інші компанії США намагаються покращити методи безпеки після резонансних випадків шпигунства.

Про це повідомляє Financial Times.

Компанії Кремнієвої долини посилюють перевірку персоналу та потенційних нових працівників на безпеку, оскільки офіційні особи США висловлюють все більше занепокоєння щодо загрози китайського шпигунства.

Цей крок зроблений на тлі побоювань, що іноземні уряди прагнуть використовувати працівників для доступу до інтелектуальної власності та даних компаній.

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Виконавчий директор Palantir, підрядника аналітики для американського оборонпрому, Алекс Карп сказав, що китайське шпигунство за технологічними компаніями США є великою проблемою, особливо для виробників корпоративного програмного забезпечення, великих мовних моделей і систем озброєння.

Карп додав, що їх вороги – стародавні культури, які борються за своє виживання не тільки зараз, але й робитимуть це протягом наступної тисячі років.

У зв’язку з цим існують також занепокоєння щодо зростання ксенофобії в технологічних компаніях США, враховуючи переважання кваліфікованих працівників азійського походження.

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У березні прокуратура США висунула звинувачення колишньому інженеру-програмісту Google у нібито крадіжці комерційних секретів ШІ під час таємної роботи з двома компаніями, розташованими в Китаї.

Американські компанії Tesla, Micron і Motorola стали жертвами "кричущої" крадіжки інтелектуальної власності Китаєм протягом останніх п’яти років.

Компанії Кремнієвої долини, які претендують на контракти з міністерством оборони США, були заохочені розширити сферу та масштаб своєї належної перевірки щодо китайських шпигунських загроз.

Нагадаємо:

Згідно з новим звітом про міграційні наміри світових багатіїв, Великобританія цього року втратить 9 500 мільйонерів, що вдвічі більше, ніж у 2023 році. Китай втратить 15 200 мільйонерів.

Компанія Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продала 1,3 мільйона акцій китайського виробника електрокарів BYD за 39,8 мільйона доларів.