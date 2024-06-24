Жители ВОТ должны обратиться в Пенсионный фонд для продолжения субсидий

Жители в районах активных боевых действий и временно оккупированных территорий, которые получают для продолжения получения субсидий и льгот должны обратиться в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Отмечается, что получатели жилищных субсидий и льгот, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года проживали или проживают на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий и с начала полномасштабной агрессии не обращались за переназначением субсидии или льготы, - для продолжения получения выплат с 1 июля 2024 года нужно обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением и документами.

Обратиться в орган Фонда можно одним из способов:

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через сервисные центры ПФУ, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

почтовым отправлением - в адрес органа Фонда;

онлайн - через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал "Дія".

Добавляется, что напоминание целевой аудитории размещено в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (раздел "Мои сообщения" - рубрика "Индивидуальные сообщения").

Напомним:

Пенсионный фонд Украины в июне направил на социальные выплаты 40,7 млрд грн, из которых 37,4 - на выплату пенсий.